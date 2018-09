Donovan Wisse uit Suriname wint bij debuut op kickboksgala Glory

AMSTERDAM, 30 sep – Kickbokser Donovan Wisse uit Suriname heeft zaterdag gewonnen bij zijn debuut op de 59ste editie van het kickboksgala Glory in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam. Wisse kreeg de overwinning toebedeeld door een unaniem besluit van de jury.

De 21-jarige Surinamer nam het op tegen de Nederlander Kevin van Heeckeren. Afgelopen week sprak Omroep West met de Surinaamse kickbokser. Hij ging er toen al vanuit dat hij zou winnen:

As clean as it gets #GLORY59 pic.twitter.com/gF6D1fl2gW

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 29, 2018