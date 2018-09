Kunstwerken van Readytex Art Gallery kunstenaars in Washington DC

PARAMARIBO/WASHINGTON DC, 28 sep – Readytex Art Gallery in Suriname is verheugd op de deelname van 3 van haar partnerkunstenaars in een internationale expositie in de VS. De expositie genaamd ‘6×6 Ceramic Tile’, opende op dinsdag 18 september in de IDB Staff Association Art Gallery in Washington DC. 6×6 is een project waarin kunstenaars van IDB-lidstaten participeren in een expositie van uitsluitend keramische tegels met de afmeting 6×6 inches. Elk land kreeg de mogelijkheid om 3 tegels, geselecteerd door curators van het land zelf, in te dienen.

Voor Suriname was de curator de ervaren beeldend kunstenaar en voormalig hoofd van de Nola Hatterman Art Academy, Rinaldo Klas. De kunstenaars die hij selecteerde om te participeren waren Leonnie van Eert, Steven Towirjo en Hanka Wolterstorff. Elk van deze drie kunstenaars vervaardigde in hun eigen unieke stijl, een serie keramische tegels van 6×6, waaruit Rinaldo Klas de uiteindelijke selectie van 3 werkstukken maakte die naar Washington DC ging voor de expositie.

De expositie brengt 63 werken van 60 kunstenaars uit 25 verschillende landen bijeen. Elke kunstenaar was vrij om, met een keramiek werkstuk van de aangegeven afmeting, uitdrukking te geven aan eigen ideeën, concepten en benaderingen. Volgens hoofdcurator van de expositie Ezequiel Taveras, is de expositie ook een uitdaging voor de bezoekers die nu, in plaats van de grote formaten waaraan ze gewend zijn, hier geconfronteerd worden met kleine keramische tegels die getransformeerd zijn tot unieke kunstwerken.

De expositie ‘6×6 Ceramic Tile’ is nog te zien in de IDB Staff Association Art Gallery (1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577) tot en met 18 oktober.