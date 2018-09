Dans-scholarships weggegeven tijdens McDonald’s Talentenshow in Suriname

PARAMARIBO, 28 sep – Gedurende de maand september organiseert McDonald’s in Suriname elke vrijdag de McDonald’s® Talentenshow. Vandaag, vrijdag 28 september, is de laatste editie van deze talentenshow en Dansschool DBE Studios gebruikt dit platform om 20 dans-scholarships weg te geven. Met zo’n scholarship krijgt men 1 jaar lang gratis dansles bij Dansschool DBE Studios.

“Ik weet dat veel kinderen over een geweldig danstalent beschikken, graag dansles zouden willen volgen maar helaas geen lesgeld kunnen betalen. Met deze dans-scholarships wil ik ze in de gelegenheid stellen hun dromen te kunnen verwezenlijken door vakkundige danslessen te volgen om zo hun talent op een ander niveau te ontwikkelen”, zegt DBE oprichter Marcelino.

Hij geeft ook aan dat deze dans-scholarships niet zomaar tot stand zijn gekomen. Dit is gebeurd met de hulp van GODO. Dansschool DBE Studios is al geruime tijd een trouwe partner van GODO op het gebied van talentontwikkeling met betrekking tot dans. GODO heeft 2 jaar de Dance Bootcamp Events gesponsord en heeft de ontwikkeling gezien bij pupillen die gegroeid zijn van startende tot professionele dansers. Dit is iets dat zij willen blijven stimuleren. GODO heeft daarom besloten scholarships aan te bieden in samenwerking met DBE, om zo nieuw talent aan te leveren op het dans gebied in Suriname.