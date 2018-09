Suriname probeert buitenlandse investeerders aan te trekken via Miami

PARAMARIBO/MIAMI, 26 sep – Suriname heeft onlangs het allereerste Trade & Investment Forum in de Amerikaanse stad Miami (Florida) gehouden. Het evenement was gericht op het bekendmaken en informeren over de vele investerings- en handelsmogelijkheden met Suriname. De organisatie lag in handen van het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Miami onder leiding van Marsha Renfrum en ondersteund door het Ministerie van Financiën,

De aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van het herstel van de Surinaamse economie, het beleid van de regering om investeringen aan te trekken en mogelijkheden die er zijn. Consul-generaal Renfurm, die het forum heeft toegesproken, zegt dat het een groot succes is geweest. Dit stelt ze aan de hand van de getoonde behoefte aan informatie uit Suriname en interesse bij diverse aanwezigen om via het consulaat-generaal en Investsur ‘follow up’ te geven aan zaken.

Het ligt in de bedoeling dat reeds op 17 en 18 oktober aanstaande het Consulaat-Generaal wederom een trekkende rol vervult tijdens de ‘Florida Trade and Cultural Expo’, waarbij Suriname weer in de gelegenheid zal zijn om toerisme, handels- en investeringsmogelijkheden voor het voetlicht te plaatsen. Tevens ligt in het verlengde hiervan de organisatie van een officiële handelsmissie vanuit Miami Dade naar Paramaribo in de pijplijn voor het begin van het tweede kwartaal 2019.

Op het forum belichtte minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het brede investeringslandschap via deze videoboodschap: