Moengo Festival in Suriname weer groot succes

MOENGO, 26 sep – Het Moengo Festival of Visual Arts VI is ten einde na een climax op 21, 22 en 23 september met veel muziek, dans en theater. Het festival duurde van 17 augustus tot en met 23 september in Moengo (Marowijne). Het festival is een initiatief van de Stichting Kibii van beeldende kunstenaar Marcel Pinas.

Het thema dit jaar was Tembe fu Libi (kunst voor het leven). Het accent tijdens het meer dan een maand durend festival lag voor een groot deel op beeldende kunst. Exposities waren te zien langs de zogenaamde ‘De Moengo Kunstroute’.