Nog een politie inspecteur aangehouden in omkopingszaak ECD in Suriname

PARAMARIBO, 26 sep – In de zaak waarin vorige week vrijdag het hoofd van de Economische Controledienst (ECD) inspecteur E.R. werd aangehouden, op verdenking van omkoping en fraude, is een tweede politie-inspecteur gearresteerd. Deze medewerker van de ECD werd maandag gearresteerd aldus woordvoerder Humphrey Naarden van de politie in Suriname.

De man E.M. wordt verdacht van medeplichtigheid aan omkoping of medeplegen van omkoping. In deze zaak zijn eerder naast het hoofd van de ECD ook een burger en een winkelier aangehouden. Deze winkelier, bij wie smokkelwaar in beslag was genomen, had aangifte gedaan tegen de ECD’ers vanwege afpersing. Hij zou een bedrag van SRD 160.000 hebben afgestaan om onder een te betalen boete uit te komen.

De maandag aangehouden inspecteur E.M. en de burger zouden volgens De Ware Tijd als tussenpersoon hebben gefungeerd tussen de winkelier en het hoofd van de ECD.