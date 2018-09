Suriname Herald: Redactiecoördinator legt functie neer om berichten Bouterse

PARAMARIBO, 26 sep – Een nieuwe ontwikkeling in de zaak rond de berichtgeving van Suriname Herald over president Bouterse: redactiecoördinator Raoul Abisoina legt per 27 september zijn functie neer. Dat meldt De Ware Tijd vandaag. Abisoina doet dit naar aanleiding van de heisa die is ontstaan over de verkeerde berichtgeving van Suriname Herald over de gezondheid van de Surinaamse president.

Suriname Herald beweerde dat president Desi Bouterse zaterdag met spoed zou zijn afgevoerd naar het Militair Hospitaal en vervolgens naar Cuba is overgevlogen vanwege een ernstige complicatie. De regering ontkende dit met klem, maar het medium bleef daaraan vasthouden. Abisoina heeft zijn ontslagbrief woensdag ingediend bij de uitgever aldus dWT.

“Ik heb bedankt omdat ik me verantwoordelijk voel over wat is gebeurd. De berichtgeving heeft voor ophef gezorgd in de samenleving”, zegt Abisoina tegen de Ware Tijd. Suriname Herald heeft intussen, nadat de president via zijn advocaat Irvin Kanhai daartoe schriftelijk had gesommeerd, deze rectificatie online geplaatst.