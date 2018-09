Kawina legende Ronny ‘Biga’ Nelom wordt in Suriname begraven

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 26 sep – De onlangs overleden Kawina legende Ronny Nelom, beter bekend als ‘Biga’, wordt in Suriname begraven. Dat heeft de familie vanavond besloten. De exacte datum is nog niet bekend. Wel is de datum bekend van een herdenkingsbijeenkomst en muzikale ode in Nederland: donderdag 4 oktober 2018 van 17.00u – 23.00u in Rhone Events & Congrescenter Amsterdam.

Het overlijden van Nelom, die ziek was, kwam hard aan in de Surinaamse muziekwereld. De voorbereidingen omtrent zijn uitvaart in Suriname zijn in volle gang. Voor de herdenkingsbijeenkomst in Amstedam is deze inzamelingsactie opgezet.

Kunt u een bijdrage missen voor een waardig afscheid, ga dan naar ‘Tribute voor Bigga‘ op de site van dreamordonate.com. Vrienden en familie rekenen op u!