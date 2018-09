Ouders in Suriname hebben buik vol van stakende leerkrachten

PARAMARIBO, 26 sep – Ouders in Suriname hebben een collectief opgezet. De aanleiding is het aangekondigde protest van de Associatie van Leerkrachten in Suriname, Als en de Bond van Leraren. De twee vakbonden willen een complete lamlegging als het nieuwe schooljaar moet beginnen. Volgens de ouders hebben zij de buik vol van de ‘zoveelste’ schending van het recht op onderwijs.

Dit recht wordt gegarandeerd in de grondwet. Nu de leerkrachten willen staken om meer loon, is de tijd rijp voor protest. “Wij als ouders vinden het onnodig. Mensen komen direct met acties. Wanneer gaat de minister dan werken, als zij iedere keer een vakbond op de stoep heeft, die met allerlei eisen en acties komt? Wanneer maak je dan beleid?”, zegt collectiefleider Eldridge Zaandam tegenover de Times of Suriname.

Het kan er vooral niet in dat gekozen wordt voor de aanvang van het schooljaar. De vakantie van de afgelopen ruim zes weken had net zo goed benut kunnen worden voor een stevig protest. Dat de leerkrachten nu met een staking dreigen, valt dus allerminst in goede aarde. Zaandam vindt het hoog tijd dat de leerkrachten en hun vakbonden met het ministerie van Onderwijs Wetenschap & Cultuur overleggen over duurzame rust.