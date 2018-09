Bericht over aanhouding politie inspecteur wakkert ‘mofokoranti’ in Suriname aan

PARAMARIBO, 24 sep – Het bericht over de aanhouding van een inspecteur van politie vrijdag , op verdenking van omkoping en fraude, heeft heel wat los gemaakt op social media in Suriname. In Facebook groepen worden diverse foto’s en het Facebook profiel gedeeld van een vrouw zoals bovenstaande, die volgens de leden de aangehouden inspecteur E.R. zou zijn. Ook wordt er een filmpje gedeeld.

In het filmpje, hieronder te zien, zou de ambtenaar in kwestie te zien zijn die in beslag genomen goederen en een jachtgeweer in haar voertuig laat plaatsen. Op andere pagina’s wordt gemeld dat de zoon van een ex-minister ook bij deze zaak betrokken zou zijn en dat de inspecteur gelieerd zou zijn aan een bepaalde politieke partij. De berichten worden behalve via Facebook ook via WhatsApp groepen verspreid.

Het is moeilijk na te gaan in hoeverre deze berichten op de waarheid berusten of als er sprake is van zogenoemde ‘mofokoranti’. De Surinaamse politie is zeer zuinig in het verschaffen van informatie maar dat komt omdat de afdeling fraude van de politie nog bezig is met het onderzoek.