Inspecteur van politie in Suriname aangehouden vanwege omkoping en fraude

PARAMARIBO, 22 sep – De politie in Suriname heeft gisteren een van haar eigen mensen aangehouden in verband met omkoping en fraude. De verdachte is een inspecteur van politie 3e klasse, werkzaam bij de Economische Controle Dienst. Ook een burger werd in die zaak aangehouden.

Beide verdachten zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Fraude van de politie is bezig met het onderzoek, waarbij de inspecteur verdacht wordt van onder andere het aannemen van giften of beloften en zich laten omkopen als ambtenaar.

Het nieuws werd vanmiddag bevestigd door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.