Politieke partij PRO in Suriname brengt bezoek aan Albina

ALBINA, 22 sep – Op vrijdag 21 september heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling, een bezoek gebracht aan het district Marowijne. De partij heeft de plaatselijke bevolking opgeroepen voor een kennismakingsbijeenkomst te Albina, in het Nucleus Centrum. Marowijne is het tweede district dat door de partij een bezoek is gebracht. Het district Coronie was als eerst aan de beurt.

Tijdens de bijeenkomst heeft de partij bekendgemaakt dat mevrouw Josta Misiedjan, uit Albina, is toegetreden tot het hoofdbestuur van de PRO. Ook heeft de installatie van een onderafdelingsbestuur plaatsgevonden. In het onderafdelingsbestuur van Albina zitten: Johnny Misiedjan (voorzitter), Rodney Mamakie (secretaris), Ramona Jana (penningmeester), Beatrix Pinotte (lid) en Fernando Kabenda (lid). De leden van het onderafdelingsbestuur zijn gekozen door de PRO-leden die hun woonplaats in Albina hebben. Dit bestuur staat open voor een ieder.

De PRO heeft Albinezen opgeroepen om, samen met de partij, duurzame oplossingen te bedenken voor de structurele problemen in het district Marowijne. De partij wil een bijdrage leveren aan de bloei en ontwikkeling van dit kansrijk district. De Albinezen voelen zich vergeten en verwaarloosd; daarover hebben zij zich duidelijk uitgesproken.

Gedurende de bijeenkomst heeft de PRO heel wat Albinezen mogen verwelkomen in de partij. Zij delen de mening in het ‘veranderd denken’, waarbij er gezamenlijk gewerkt moet worden aan een betere toekomst voor Albina, en daarmee het district Marowijne en uiteindelijk Suriname.