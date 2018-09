Berovingen in Suriname vaker resultaat van verklikkerswerk

PARAMARIBO, 24 sep – Nogal eens blijkt dat roofovervallen gericht zijn op ‘mensen met geld’.Slachtoffers blijken niet willekeurig te zijn gekozen. Volgens het Korps Politie Suriname laten daders zich vooraf goed informeren. Deze informatie komt van arbeiders of zelfs familieleden. De politie heeft recent een aantal gevallen te behandelen gehad, waarbij op een dergelijke manier gehandeld is.

Van dit fenomeen is verslag gedaan in de Ware Tijd. “Met betrekking tot het verlenen van hand- en spandiensten door werknemers aan criminelen is het inderdaad zo dat de politie in de loop der tijden een aantal gevallen heeft gehad waarbij uit onderzoek naar voren is gekomen, dat werknemers, arbeiders of aanverwanten informatie hadden gegeven aan criminelen, die zij gebruikt hadden om hun slag te slaan”, stelt het KPS in een persbericht.

Wat volgens het KPS niet klopt is dat een bepaald citaat toegeschreven wordt aan politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Het betreft commentaar op een recente roofoverval op een politieagent. “De collega in kwestie is naast zijn beroep als agent ook handelaar. Het kan dat mensen dus weet van zaken hebben over geld dat hij bij zich had en door het verstrekken van informatie hebben bijgedragen aan de beroving.”

Dit heeft Naarden zo gezegd, volgens de Ware Tijd. Het KPS ontkent dit ten stelligste: “Deze antwoorden zijn NIET door de woordvoerder gegeven op vragen van de journalist.” Volgens de krant zei Naarden in het geval van de politieman ook: “Hij is geen ‘dirty cop’, zoals er wordt gezegd, want daarop wordt de focus gelegd. Men denkt dat hij veel geld bij zich had en dus met verkeerde zaken bezig is. De man doet zaken met geld en heeft het daarom in huis.”