Buitenlandse goudzoekers pompen milieu vol cyanide in Zuid Suriname

PARAMARIBO, 14 sep – Parlementslid en arts Riad Nurmohamed (VHP) slaat alarm. In het zuidelijk deel van Suriname zijn buitenlanders neergestreken. Er wordt illegaal naar goud gezocht en gegraven. Bij deze activiteiten wordt volop en ongecontroleerd gebruik gemaakt van het levensgevaarlijke cyanide. Het gebeurt in de omgeving van de Marrongemeenschap Tapoeripa, in Brokopondo, dat al te kampen heeft met de gevolgen van kwikgebruik.

Kwik levert overal waar naar goud wordt gezocht, problemen op. “Cyanide is gevaarlijker dan kwik; het kan je hersenstelsel aantasten. Bij inademing kunnen mens en dier schade oplopen. Er zullen mensen in Brokopondo en Paramaribo zijn, die hier wel iets van afweten. Je hebt namelijk toestemming van onder andere de overheid nodig om aan goudwinning te kunnen doen”, zegt Nurmohamed tegenover Dagblad Suriname.

Het is inderdaad moeilijk voor te stellen dat Paramaribo niet op de hoogte is van wat zich in Tapoeripa afspeelt. Buitenlanders kunnen moeilijk zonder hulp zo ver het land in economische activiteiten ontplooien. “Daarom wil ik dat deze zaak onderzocht wordt. In het binnenland is een maffianetwerk bezig. We moeten ophouden om dit netwerk verder te voeden, gezien de gevaren die ermee gepaard gaan”, aldus Nurmohamed.