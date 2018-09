Weer aanrijding tijdens Verkeersveiligheid Maand in Suriname

PARAMARIBO, 14 sep – Een pick-up met twee inzittenden is gistermiddag over de kop gegaan na een botsing op de hoek van de H.D. Benjamin- en de Boretstraat in Suriname. De pick-up reed over de Benjaminstraat en werd in de flank geramd door een personenauto, die had verzuimd voorrang te verlenen. De veroorzaker werd zwaargewond afgevoerd in een ambulance. De inzittenden van de pick-up kwamen met de schrik vrij.

Sinds het begin van de Verkeersveiligheid Maand in Suriname op 15 augustus is het verkeer niet bepaald veiliger geworden. De politie noteerde in de eerste helft alleen al zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden. De meeste ongelukken zijn het gevolg van roekeloos rijden, en rijden onder invloed van alcohol.

Het thema ‘Tranga rey na dede’ van de Verkeersveiligheid Maand schijnt niet goed te zijn doorgedrongen bij de verkeersdeelnemers.