Morgan Heritage eerste internationale reggaeshow in Suriname dit jaar

PARAMARIBO, 13 sep – De Jamaicaanse reggaeband Morgan Heritage ook wel ‘The Royal Family of Reggae’ genoemd, geeft de eerste internationale reggaeshow voor dit jaar in Suriname. Het concert vindt plaats op 29 september in At Live Entertainment Center, voorheen Flamboyant Park. In het voorprogramma staan top lokale acts als Badderman, Jackson Blai, Bottyman en Psycho.

De Jamaicaanse Familie reggaeband die 23 jaar geleden werd opgericht, bestaat uit de kinderen van reggaezanger Denroy Morgan (welbekende reggae zanger uit de jaren 80), vier broers en een zus. In 2015 won de groep een Grammy-award voor het album ‘Strictly Roots’ een van de meest besproken albums van de afgelopen tijd. Morgan Heritage staat in de reggae scene bekend als de reggae groep met de beste live show.

“We hebben gekozen voor deze groep omdat ze de levende legendes zijn die het altijd goed doen in Suriname. Hun stijl reggae wordt door de meeste mensen geaccepteerd”, vertelt Gio Emanuels van Migos Entertainment.