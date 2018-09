Wetsvoorstel klaar voor ‘bevriezing’ schadeloosstelling parlementariërs in Suriname

PARAMARIBO, 13 sep – Van de VHP mag de schadeloosstelling voor leden van het parlement onmiddellijk worden ‘bevroren’. De grootste oppositiepartij in Suriname heeft een wetsvoorstel ingediend bij het parlement. Het voorstel moet voorkomen dat de schadeloosstelling automatisch meegaat met de recente verhoging op ambtenarensalarissen. De bevriezing moet ook gelden voor voormalige leden van het parlement.

Volgens de wet maken ook die aanspraak op een ‘correctie’. De schadeloosstelling en de honoraria van leden van de regering zijn gekoppeld aan het salaris van de op één na hoogst geplaatste ambtenaar op een ministerie. In de toelichting op het wetsvoorstel wordt onder meer de ‘moeilijke sociaaleconomische situatie in Suriname’ aangehaald. Ook het gebrek aan geld bij de overheid is een reden om niet tot verhoging over te gaan.

De VHP wil dat een betere regeling komt voor het aanpassen van honoraria en de schadeloosstelling. Daar moet aparte wetgeving voor worden klaar gemaakt. “Dit nieuwe voorstel moet binnen zes maanden af zijn en voor goedkeuring worden aangeboden”, staat in de toelichting. In de tussentijd moet dus tot bevriezing worden overgegaan. Het wetsvoorstel is ingediend door Asiskoemar Gajadien, Krishna Mathoera en Riad Nurmohamed.