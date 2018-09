Justitie Suriname laat met terreuraanslagen dreigende student vrij

PARAMARIBO, 12 sep – De Justitie heeft Chifaro D. vrijgelaten. De drie en twintig jarige universiteitsstudent was aangehouden voor het dreigen met terroristische acties. Er zijn administratieve fouten gemaakt in het vervolgingsproces. De advocaat van Chifaro D., Irvin Kanhai, heeft er op ingespeeld. Volgens de advocaat heeft de aanhouding aan rechtmatigheid ingeboet en moest de man in vrijheid worden gesteld.

Er is dan ook een verzoek tot invijheidstelling ingediend. De onrechtmatigheid is ontstaan door een ‘technische’ fout in het bevel tot verlenging van de aanhouding. “Ze hebben hem toch vastgehouden en je moet daartegen een actie instellen, want ze gaan hem niet zelf in vrijheid stellen. Dat is nou net de taak van een advocaat: om erop toe te zien dat geheel conform de wet iemand van zijn vrijheid wordt beroofd”, zegt Kanhai tegenover de Ware Tijd.

Volgens de vervolging was er voldoende reden voor vervolging. Chifaro D. gaf zich op Facebook uit als Mohammed Ahmed Al-Mehdi. Hij dreigde met moordaanslagen in Paramaribo als de terreurverdachten Naser I. en Raoul A. niet vrijgelaten zouden worden. De bedreigingen zijn tot twee maal toe geuit. De eerste keer leidde het tot aardig wat paniek. Scholen bleven dicht, ondanks garanties van de autoriteiten.