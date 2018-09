Districtscommissaris vindt dat hij altijd ‘boven de politie in Suriname staat’

PARAMARIBO, 12 sep – Een opmerkelijke uitspraak van de Districtscommissaris (DC) van Saramacca Lakshminarain Doebay in Dagblad Suriname. De DC is van mening dat hij altijd boven de politie staat en dat de politie een werkarm is van de DC. De burgervader stelt daarom dat hij geen bevel van de politie kan opvolgen.

Volgens de krant zou Doebay een verkeersovertreding hebben gemaakt. Toen de politie hem wilde aanhouden is de districtscommissaris doorgereden en heeft daarmee dus het bevel van de politie genegeerd. Het parket heeft de politie daarna de opdracht gegeven om de overtreder bij proces-verbaal te horen en een dossier op te maken.

“De politie moet elk bevel van de DC opvolgen en niet omgekeerd” vindt de burgervader. Volgens de DC is hij doorgereden na aanhouding omdat hij ‘onbetamelijk bejegend’ werd. “Ik ben van oordeel dat alle regels nageleefd moeten worden, ook door de politie. We leven niet in een politiestaat. De politie dient bij een verkeerscontrole netjes om te gaan met burgers” aldus Doebay tegen Dagblad Suriname.

“Ik heb de politieagent gecorrigeerd en gezegd dat hij de juiste groet moest brengen voor de districtscommissaris. Niet omdat ik dat wil, maar omdat de protocollen dat voorschrijven” besluit hij. De DC zal zich over het voorval nog richten tot de korpschef.