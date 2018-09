Damaru uit Suriname neemt nummer op met trio 3JS uit Volendam

PARAMARIBO, 12 sep – De nieuwe CD van de populaire Surinaamse zanger Damaru, ook wel de Suriname King of Love Songs genoemd, wordt ‘The Next Best One’. Dit vertelde de zanger in een interview in het programma The Factory van de Surinaamse zender Radio 10. Het album is al voor 70% af. De laatste opnamen waren met het Nederpop-trio 3JS uit Volendam (FOTO).

3JS is een Nederlandse band die bestaat uit Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte. De band raakte landelijk bekend na het succes van hun debuutalbum Watermensen uit 2007 en door hun vrienden Jan Smit en Nick & Simon. In 2011 deed het trio namens Nederland mee aan het Eurovisiesongfestival met het nummer Never alone.

Over de stijl van de muziek zegt de Mi Rowsu (Tuintje in mijn hart) zanger dat die heel anders gaat klinken dan we gewend zijn van hem. Er wordt overwogen om de song die hij met 3JS heeft opgenomen als eerste single te lanceren. Damaru zelf geeft de voorkeur aan de song ‘De Trein’ die hij over zijn eigen leven heeft geschreven. Hij wil graag dat het album ook zo wordt genoemd.

Het nieuwe album van Damaru is het eerste project onder het contract met de publishing en muziekplatform Kempi College opgericht door de Nederlands rapper van Curaçaose afkomst Kempi.