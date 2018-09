‘Smokkelonderbroek’ voor kolibri’s uit Suriname te zien op tentoonstelling

ROTTERDAM, 12 sep – Een ‘smokkelonderbroek’ die werd gebruikt om kolibri’s uit Suriname naar Nederland te smokkelen is te zien op de tentoonstellling ‘Dubbele bodems’ in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. De onderbroek werd door een man gebruikt om twaalf zeldzame kolibries mee te nemen in het vliegtuig.

Volgens dagblad Trouw trok de man de aandacht van zijn medepassagiers in het vliegtuig van Suriname naar Schiphol. Niet alleen omdat hij erg vaak naar het toilet ging. Hij was ook behoorlijk fors en erg royaal geschapen. Dat komt omdat hij bij de gulp een stoffen etui had bevestigd met tien vakjes, waarin hij de piepkleine vogeltjes had meegesmokkeld.

Hij ging steeds naar toilet om nectar te druppelen in hun snaveltjes, met als resultaat dat alle beestjes de vlucht overleefden. De onderbroek is te zien op trouw.nl.