Mr. Jagernath Lachmon lezing 2018 in Amsterdam

AMSTERDAM, 10 sep – De Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) organiseert op zondag 23 september, in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau VHP-Nederland, de Mr. Jagernath Lachmon lezing 2018. Het thema dit jaar is ‘De potentie van de Surinaamse vrouw in het maatschappelijk & politiek gebeuren.

Op 21 september 2018 is het de 102e geboortedag van VHP voorzitter, wijlen Mr. Jagernath Lachmon. De heer Lachmons rol en betekenis is van grote waarde voor Suriname en de Surinaamse samenleving. De VHP-Nederland heeft gemeend om hem te eren door de ‘Jagernath Lachmon lezing’ in te stellen. De eerste lezing werd gehouden op 21 september 2013 in het kader van de Internationale Dag van de Vrede.

De Mr. Jagernath Lachmon lezing 2018 vindt van 13.00u – 18.30u plaats in Wijkcentrum Kormelink, Kormerlinkweg 1 te Amsterdam. Meer info op simud.nl.