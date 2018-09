‘Onderdelen verdwijnen als Korps Politie Suriname auto’s repareert’

PARAMARIBO, 10 sep – De Technische Dienst van het Korps Politie Suriname moet afblijven van defecte dienstauto’s. Dit zegt parlementariër Shailendra Girjasing van oppositiepartij VHP. Zo op het eerste gezicht lijkt het nieuwste plan van de korpsleiding ideaal. Auto’s die lang onklaar hebben gestaan door gebrek aan geld, worden in eigen beheer onder handen genomen. Zo moet snel weer het wagenpark naar een werkbaar niveau worden getild. Girjasing denkt er het zijne van.

Dat het korps monteurs heeft, is een achterhaald onding. Erger nog, er is reden te vrezen voor verduistering. “Het blijkt dat zodra auto’s bij de Technische Dienst belanden, onderdelen voeten krijgen. Batterijen, carburatoren en andere onderdelen verdwijnen gewoon. Vandaar dat voertuigen zo lang in de garage staan. Als politieauto’s in eigen beheer worden gemaakt, wordt er gestolen”, zegt Girjasing tegenover Dagblad Suriname.

Het plan zal wellicht averechts werken. Het repareren van voertuigen mag geen taak zijn van het Korps Politie Suriname. Er moet gewoon worden afgestoten, al was het alleen maar om de efficiëntie. “De politie moet zich bezig houden met de bescherming van burgers. De politiekas kan genoeg geld binnen krijgen via bekeuringen. Hiermee kan het wagenpark goed onderhouden worden”, aldus Girjasing.