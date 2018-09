Gelijkspel bij debuut Seedorf en Kluivert met Kameroen

AMSTERDAM, 9 sep – Clarence Seedorf en Patrick Kluivert debuteerden gisteren als bondscoach en assistent van het nationale team van Kameroen. Ze namen het in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup op tegen de Comoren. Kameroen kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De benoeming van de Nederlanders werd een maand geleden met gemengde gevoelens ontvangen in Kameroen, aldus de NOS. Als voetballers hebben Seedorf en Kluivert een geweldige loopbaan achter zich, maar als trainer is hun cv minder indrukwekkend.

Na twee speelronden heeft Kameroen vier punten. Vanavond nemen Marokko en Malawi het tegen elkaar op in dezelfde poule. Op 10 oktober komt Kameroen weer in actie. Dan is Malawi de tegenstander. Overigens is Kameroen als gastland al verzekerd van deelname aan de Afrika Cup. Het kampioenschap van Afrika wordt van 7 tot 30 juni 2019 gehouden.