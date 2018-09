Regering wil Suriname-rivier nog dit jaar laten uitbaggeren

PARAMARIBO, 6 sep – De regering wil de Suriname-rivier dit jaar nog laten uitbaggeren. Dit meldt de Times of Suriname. Een groot deel van het voorbereidend werk is al gedaan. Het wachten was op de terugkeer uit Cuba van president Desiré Bouterse. Het staatshoofd zelf zei tijdens een persconferentie dat het uitbaggeren binnenkort aanvangt. De nood is hoog, omdat het scheepsverkeer steeds moeilijker verloopt.

Slechts schepen met een geringe diepgang komen er nog doorheen. De regering heeft dus haast en bekijkt alle mogelijkheden. “Maar dat we dit jaar de Suriname-rivier moeten uitbaggeren en dat we het elk jaar moeten onderhouden, staat als een paal boven water”, zegt minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport en Communicatie,. Er komt een openbare aanbesteding voor het baggerwerk.

Er zal ruim zes miljoen kubieke meter slib verwijderd moeten worden uit de vaargeul. “Het bestek is zo goed als klaar, dus de zullen de voorwaarden gestuurd worden naar aannemers om zich in te schrijven. We hebben niet stil gezeten. Het heeft echt onze hoogste aandacht”, aldus Pengel. Zijn collega van Handel & Industrie, Stephen Tsang, zei onlangs dat het uitbaggeren ruim honderd miljoen dollar zal kosten.