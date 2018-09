Suriname tekent overeenkomst met Frankrijk inzake samenwerking en vriendschap

PARAMARIBO, 6 sep – Suriname gaat de samenwerkingsrelatie met Frankrijk, met name het Overzees Departement Frans-Guyana intensiveren. Hiertoe is een raamwerkovereenkomst inzake samenwerking en vriendschap getekend, welke voorziet in de installatie van een gemengde commissie. Deze zal erop moeten toezien dat de overeenkomst wordt nageleefd en resulteert in concrete projecten.

Het gaat daarbij onder andere om samenwerkingsgebieden met betrekking tot volksgezondheid, handel, onderwijs, milieu, cultuur, sport, bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en veiligheid, mede in het belang van de verdere ontwikkeling van de grensgebieden Albina en Saint-Laurent-du Maroni. Ook de noodzaak voor het inzetten van een veerboot tussen Albina – Saint-Laurent (vice versa) met een grotere capaciteit, is tijdens deze ontmoeting benadrukt. Hiertoe is een Partnerschapsovereenkomst getekend die met name de financiering van deze veerboot mogelijk zal maken.

De overeenkomst werd begin deze week getekend toen de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en haar collega van Volksgezondheid, Antoine Elias hebben een delegatie uit Frankrijk ontvingen in Albina (FOTO). Deze Franse delegatie stond onder leiding van Annick Girardin, Minister van Overzeese Gebiedsdelen, bijgestaan door Rodolphe Alexandre, President van de Territoriale Collectiviteit van Frans-Guyana (CTG) en enkele volksvertegenwoordigers aldus het Nationaal Informatie Instituut.