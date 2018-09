Wethouder: AOW-gat van mensen uit Suriname moet hersteld worden

AMSTERDAM, 6 sep – Groeperingen in de Surinaamse gemeenschap vragen al een tijd aandacht voor het feit dat ze geen volledige AOW krijgen in Nederland. Opbouw van AOW kan alleen op Nederlands grondgebied, gedurende 50 jaar zegt de wet. Dus missen sommige Surinamers en Antillianen die naar Nederland kwamen, een paar jaar AOW. Het zogenaamde AOW-gat.

Iemand die bijvoorbeeld op z’n twintigste in 1974 naar Nederland kwam, bouwt AOW op vanaf het moment dat die persoon in Nederland is mist zo een aantal jaren. Maar dat is in sommige gevallen krom want Suriname behoorde tot 1975 nog tot het Nederlands koninkrijk.

Amsterdamse Surinamers gebundeld in ‘AOW Surneds’ hebben dit nu aangekaart bij de Amsterdamse gemeenteraad en willen reparatie van het AOW-gat schrijft Het Parool. Wethouder Rutger Groot Wassink spreekt van een ‘onrechtvaardigheid die hersteld moet worden. Hij belooft deze problematiek aan te kaarten in zijn overleg met ministers, aldus de krant.