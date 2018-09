Luchthavenmedewerker vast om cocaïne in toilet vliegtuig in Suriname

PARAMARIBO, 5 sep – De Narcotica Brigade in Suriname heeft vorige week een 55-jarige luchthavenmedewerker aangehouden in verband met de vondst van cocaïne in de toiletruimte van een vliegtuig op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. Dat heeft de politie in Suriname vandaag bekend gemaakt.

De drugs werden op zaterdag 18 augustus al door Het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team van de Politie op Zanderij onderschept. Op die dag werd niemand aangehouden en de drugs werden vervolgens overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade voor verder onderzoek.

Op donderdag 30 augustus heeft de Narcotica Brigade de 55-jarige op de luchthaven werkzame verdachte Robby I. aangehouden voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Na afstemming met het Openbare Ministerie is hij in verzekering gesteld.