‘Juiste beslissingen bewegen Suriname naar solide economisch herstel’

PARAMARIBO, 5 sep – “Juiste beslissingen op fiscaal gebied bewegen Suriname naar een solide economisch herstel.” Dit stelt het ministerie van Financiën naar aanleiding van de jongste kredietbeoordeling van Fitch Ratings. Suriname scoort B- en volgens Financiën “komt Suriname snel dichter bij het volgende niveau, namelijk B.” De jaarinflatie daalde tot ruim acht procent procent na een gemiddelde van twee en twintig procent in 2017. Fitch Ratings verwacht tegen eind 2018 een daling tot zeven procent.

“Onomstotelijk is stabiliteit een realiteit. Er is nog heel veel te doen en ondanks de vele uitdagingen zijn we absoluut op de goede weg”, stelt Financiën. Fitch Ratings verwacht dat het overheidstekort van Suriname geleidelijk zal terugvallen van bijna acht procent van het bbp in 2017 tot ruim zes procent in 2018 en ruim vijf procent in 2020. Als aandrijfkrachten worden genoemd de olie- en goudexporten.

Voor beide grondstoffen worden betere tijden voorzien. Tegen 2020 wordt een gemiddelde groei voorspeld van bijna twee procent. Volgens Financiën komt het allemaal “mede door het gevoerde regeringsbeleid.” Dat geeft reden tot optimisme. “Een ieder is nodig om ons land vooruit te helpen, en laten we dit doen door middel van een constructieve dialoog en hechte samenwerking.”