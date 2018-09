Su Aid uit Suriname betrekt dit jaar diaspora in campagne

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 6 sep – De Surinaamse stichting Su Aid gaat dit jaar ook de diaspora in Nederland betrekken in haar inzamelingsactie. Dit zal via Apura Networks plaatsvinden, zegt voorzitter Giwani Zeggen in een interviews met lokale media in Suriname.

Su Aid, een initiatief om geld in te zamelen voor het goede doel, werd op 20 november 2014 opgericht. Zij zamelt dit jaar geld in voor de Stg voor het Kind. De campagne die op 3 september begon, wordt groter en langer. Naast de bekende inzamelingsactie zijn er meerdere activiteiten gepland. Er wordt drie maanden geld ingezameld in plaats van één maand.

Stichting Su Aid heeft met de Gi Wan Anu campagne in 2017 SRD 246.364,09 binnengehaald voor projecten die te maken hebben met Kunst, Sport en Cultuur. Verder is er ook gecollecteerd voor de aankoop van drie rolstoelbussen voor instellingen die seniorenburgers opvangen.