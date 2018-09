Diplomaat krijgt ruim vijftigduizend dollar van Buitenlandse Zaken Suriname

PARAMARIBO, 3 sep – Een diplomaat heeft een bedrag van ruim vijftigduizend dollar ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het geld is overgemaakt naar een bankrekening van de diplomaat in Suriname. Dit onthulde parlementariër William Waidoe (PL) tijdens een openbare vergadering. Waidoe vindt het opmerkelijk hoe grif bepaalde betalingen worden verricht. Minister Yldiz Pollack-Beighle zegt dat er niets aan de hand is.

Het geld is betaald in verband met een ‘project’ dat nu in uitvoering is. “Met deze betaling is er absoluut geen sprake van corruptie”, zei Pollack-Beighle. Waidoe is er niet gerust op. Hij las een brief voor van een topambtenaar op Buitenlandse Zaken. In de brief gericht aan de diplomaat wordt aangegeven dat het geld wordt overgemaakt.

Volgens de ambtenaar betreft het een honorarium. “Dit riekt naar corruptie”, zei Waidoe. Hij vindt niet kunnen dat de overheid vaak verlegen zit om geld als het om de meest basale zaken gaat. Er moet maar gauw een onderzoek komen. Pollack-Beighle ontkent de betaling niet. Het geld is overgemaakt na goedkeuring door de ministerraad. Alle geldende procedures zijn in acht genomen.