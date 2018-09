FILMPJE: Duikboot gespot bij oever Coppename rivier in Suriname

PARAMARIBO, 3 sep – Een kort filmpje van een blauw-grijze duikboot, dat op zondag 2 september werd gemaakt, roept veel vragen op. In het filmpje, dat al rijdend is gemaakt vanaf de Coppename brug, is een duikboot te zien die wel heel erg veel lijkt op de drugsduikboot die in maart dit jaar in Suriname werd onderschept.

“De duikboot ligt in de Coppename rivier en is heel goed vanuit de brug te zien. Ik filmde het vanaf de auto. Zag een wit jacht en plotseling dook er een blauw gevaarte op ‘that looks like a submarine'” aldus de maker van het filmpje. Nadere details over de boot ontbreken.

Het gevaarte lijkt wel heel erg veel op de boot die eerder in beslag werd genomen zoals op de foto hieronder te zien is. In de reacties wordt de suggestie gewekt dat het mogelijk gaat om een tweede en/of andere duikboot. Een persoon zegt dat het inderdaad gaat om de in beslag genomen duikboot, die daar nabij de militaire kazerne van Boskamp ligt.

Wie het weet mag het zeggen…