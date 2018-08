Rij- & Voertuigenbelasting terug van weg geweest in Suriname

PARAMARIBO, 29 aug – De Rij- & Voertuigenbelasting doet zijn herintrede in Suriname. Het parlement heeft de betreffende wet goedgekeurd. Per januari 2019 moet elke verkeersdeelnemer, behalve de fietser en de voetganger, betalen voor het weggebruik. De herintrede valt niet in goede aarde bij iedereen. De oppositie vindt dat het ‘arme volk’ al genoeg geplaagd wordt door allerlei kostenverhogingen. Er is dan ook een daad gesteld.

Er werd tegen gestemd. Maar volgens de regering en haar meerderheid in het parlement valt het wel mee. De belasting moet voor de ‘breedste schouders’ treffen. De categorieën voor belastingplichtigen zijn er op ingedeeld. De meeste voertuigen zitten in de categorieën die het minst worden belast. Daar wordt hooguit honderd en twintig Surinaamse dollar betaald (ongeveer vijftien euro).

Voor de luxere modellen moet aanzienlijk meer worden neergeteld. Het maximum daar loopt tegen de negenhonderd Surinaamse dollar aan (ongeveer honderd en tien euro). De regering verwacht ruim tachtig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer tien miljoen euro) extra binnen te krijgen per jaar. Volgens minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het onderhoud van wegen is vele malen duurder.