‘Belang van Suriname’ vergeten in onderhandelingen met Alcoa

PARAMARIBO, 29 aug – Het belang van Suriname lijkt met groot gemak vergeten te worden bij de onderhandelingen met Alcoa. Dit is de indruk bij vooral parlementariërs van de oppositie. De regering werpt zich eerder op als pleitbezorger van de multinational. Nergens uit de onderhandelingsresultaten blijkt rekening te worden gehouden met Suriname. Parlementariër Carl Breeveld (DOE) vindt het een opmerkelijke opstelling van juist Desi Bouterse.

Als politicus die kolonialisme en kapitalisme op dezelfde hoop gooit, werd juist een hardere opstelling verwacht. De verwachting blijkt onterecht. Multinationals en grote landen hebben vanwege hun kapitaal en invloed vaak een enorme voorsprong op betrekkelijk kleine landen en economieën als de onze. Ik mis dan ook de scherpte en ferme benadering die van een regering Bouterse, verwacht wordt”, zei Breeveld in het parlement.

In de ijver van het pleit bezorgen worden ook nog grove blunders begaan. Waarnemend president Ashwin Adhin wil het parlement laten geloven dat Alcoa in haar recht staat. Dit dan bij het slopen van de raffinaderij te Paranam. Het mag want het gaat om privé terrein, is de redenering. Breeveld kan zijn oren niet geloven. “We leven in een rechtsstaat en de overheid heeft ook wanneer het om privé terrein gaat, altijd het laatste woord om te bepalen wat gebeurt.”