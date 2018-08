VHP: Suriname kan loonsverhoging regering en parlement niet aan

PARAMARIBO, 21 aug – Het is in Suriname niet het geschikte moment om te praten over loonsverhogingen voor de president, de vicepresident, ministers en parlementsleden. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP. Aanleiding vormt de publicatie van de nieuwe loonreeksen voor regeringsleden en het parlement. Dit in het kielzog van de loonsverhogingen voor ambtenaren. De VHP vindt dat de verhogingen voor de top moeten worden aangehouden. ‘Grote delen’ van de samenleving komen niet rond.

Het kan dan niet dat de leiders van het land zichzelf een loonsverhoging toekennen. De VHP vindt dat inkomstenverhogingen voor zwakke groepen in de samenleving prioriteit verdienen. Verhogingen voor ‘groepen die al lang te kort zijn gedaan’ worden verwelkomd. Maar er zijn nog “vele anderen in de samenleving die lijden onder het beleid van deze regering.” Of er ook gehoor zal worden gegeven, valt te betwijfelen.

Volgens de wet Vergoeding Regeringsautoriteiten hebben regeringslieden alle recht op een verhoging. Geen enkele regering heeft ooit deze wet genegeerd. De wet koppelt het inkomen van de president, vicepresident en ministers aan het salaris van de hoogste functionaris (directeur, red.) op een ministerie. De president krijgt vier maal dit salaris en een minister twee maal. De VHP vindt het tijd voor aanpassing van de wet.