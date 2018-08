‘Wat heeft de Republic Bank anders gedaan dan de Centrale Bank van Suriname?’

PARAMARIBO, 19 aug – “Wat heeft Republic Bank anders gedaan dan de Centrale Bank van Suriname? Wat zijn de verschillen?” Met deze vragen zit Gregory Rusland, parlementariër en voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS. Aanleiding is de vrijgave in Nederland van de geldzending van de Republic Bank. De zending van vier miljoen euro is aangehouden na die van de Centrale Bank van Suriname. Inspanningen van de laatste hebben tot nog toe niets opgeleverd.

Ook een ‘missie’ van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën naar Nederland leidde nergens heen. Rusland zegt tegenover de Ware Tijd te willen weten welke procedure de Republic Bank Suriname heeft gevolgd om haar geld vrij te krijgen. Het is dan ook de vraag waarom het de regering en Centrale Bank van Suriname niet gelukt is. Het gaat om ruim negentien miljoen euro, die in april in aangehouden.

Rusland is niet te spreken over de manier waarop tot nog toe is omgesprongen met de zaak. President Desiré Bouterse zei tijdens een persconferentie dat het een politieke actie betreft van Nederland. Die zou zijn ondernomen omdat hij aan de macht is. Rusland is voorstander van een zakelijke benadering. Justitie Nederland heeft intussen een rechtshulpverzoek ingediend bij de autoriteiten.