PARAMARIBO, 18 aug – De politie in Suriname heeft vanmorgen drie inbrekers in Suriname aangehouden die probeerden Chee’s juwelier aan het Valliantsplein leeg te roven. Volgens bronnen gebeurde dat vroeg in de ochtend en kwamen de rovers via het het plafond de juwelierszaak binnen. Ze waren in het gebouw en werden door personeel, die er vroeg was ondekt en onder schot gehouden met de directe assistentie van de politie. Later meer.

