Winnaar van Suripop XX in Suriname voorspelde overwinning

PARAMARIBO, 18 aug – Gospel- en inspirational singer-songwriter Byciel Watsaam had twee jaar geleden zijn overwinning op de Suripop XX Golden Editie in Suriname voorspeld. De voorspelling deed hij op 6 augustus 2016 in Chicago, de VS met de volgende woorden: ‘Goldplated Trophy 2018. I will win this, if I participate’.

“Ik heb het genoteerd en uitgesproken. Gewoon gezegd dat als ik mee ga doen, ik het ga winnen. Zonder rekening te houden met de andere liedjes die ingediend zouden worden. Ik wist niet wie allemaal zou meedoen en dat het niet van een leien dakje zou komen, maar was gewoon zelfverzekerd”, vertelt hij.

Het winnen van de Suripop XX Golden Editie is niet alleen een eer, maar ook een versterking van het muzikale curriculum vitae van Byciel Watsaam. “Ik voel me niet alleen vereerd om te mogen deelnemen, maar ook om een bijdrage te leveren aan de Surinaamse popmuziek en meer nog om te winnen. Verder zijn mijn inzichten ook verbreed”, vult hij aan.

‘Taa Fa’ heeft volgens de zanger ook deuren geopend voor andere culturen en talen bij Suripop. “Andere liedjesschrijvers die in hun eigen taal een song wilde inzenden en twijfelden, kunnen dat nu gerust doen. De golden Suripop trofee krijgt, zoals bij de vorige winnaars van het prestigieuze muziekevent het geval is, niet een plek in zijn voorkamer, maar in een kluis.

Watsaam is de eerste tekstschrijver die een Suripop lied met een volledig Aucaanse tekst inzond en niet alleen meteen de finale bereikte, maar ook won.