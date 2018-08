Nisha Madaran uit Suriname werkt in India aan muziekproducties

PARAMARIBO/MUMBAI, 18 aug – De veelbelovende zangeres Nisha Madaran uit Suriname vertoeft momenteel in Mumbai (India), om met top muzikanten te werken aan nieuwe producties. Het gaat om door haar zelf geschreven en gecomponeerde liederen. Ze duikt de studio’s in om in te zingen. Ook de videoclips worden daar opgenomen. Het werken aan muziekproducties in India ziet Nisha als een volgende stap in haar carrière.

Deze stap, die al langer dan een jaar gepland is, zat er volgens de veelbelovende Surinaamse zangeres al aan te komen. De regie van de producties ligt geheel in handen van Nisha en haar team waarmee ze al enkele jaren meewerkt. Ze gaat wel mee met de technieken die in de huidige Indiase producties worden gehanteerd.

“Men zal me horen in akoestische klassieke songs tot poprock. Ook staan enkele duetten gepland met toppers,” zegt de zangeres geheimzinnig. Wanneer de producties gaan uitkomen, wilt ze nog niet kwijt. “Laat je verrassen”, reageert ze kort en zakelijk.

Nisha Madaran is eind augustus terug in Suriname. Op 29 september staat ze in het voorprogramma van de show van de Bollywood Rockstar Jubin Nautyal in het World Forum Theater in Den Haag. In oktober treedt Nisha Madaran op in de show van Rahat Fateh Ali Khan in het concertgebouw in Amsterdam, Nederland.