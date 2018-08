Parlement Suriname ontvangt topzwemmer Renzo Tjon A Joe

PARAMARIBO, 18 aug – Topzwemmer Renzo Tjon A Joe (l) samen met parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons (m) en ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (r). Het parlement heeft vrijdag meerdere sporters ontvangen, die Suriname de afgelopen periode titels en medailles hebben bezorgd.

Tjon A Joe won vorige maand in Barranquilla, Columbia de gouden medaille op het onderdeel 50 meter Vrije Slag tijdens de CACSO Games. Tijdens de ODESUR spelen in Bolivia in juni van dit jaar sleepte hij ook al goud en brons voor Suriname in de wacht.

Ook Pan-Amerikaans damkampioen Guno Burleson en de volleybalselectie kwamen op bezoek.