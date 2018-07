Renzo Tjon A Joe wint weer gouden medaille voor Suriname

PARAMARIBO, 26 jul – De Surinaamse topzwemmer Renzo Tjon A Joe heeft gisteren in Barranquilla, Columbia de gouden medaille op het onderdeel 50 meter Vrije Slag gewonnen tijdens de CACSO Games. Hij verbrak daarbij ook het acht jaar oude CACSO-record van de Trinidadiaan George Bovell.

Renzo (m) op de foto met zijn gouden plak. Op de tweede plaats eindigde de Trinidadiaan Dylan Carter (l) en op plek nummer drie Alberto Mestre uit Venezuela.

Tjon A Joe is de laatste tijd bijzonder op dreef. Tijdens de ODESUR spelen in Bolivia in juni van dit jaar sleepte hij al goud en brons voor Suriname in de wacht.