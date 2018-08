VOJ Student Excellence Award 2018 in Suriname uitgereikt

PARAMARIBO, 16 aug – Voor de beste en meest succesvolle leerlingen in de eindexamenklas van de VOJ-scholen (mulo en lbo) in Suriname is door de Rotary Club of Paramaribo (RCP) sinds 2005 het VOJ Student Excellence Award-project in het leven geroepen. De laatste jaren wordt dit evenement georganiseerd in samenwerking met de Rotaract Club of Paramaribo. Op woensdagavond, 15 augustus 2018 werden de Awards uitgereikt.

Het doel van de VOJ Student Excellence Award is het stimuleren en belonen van uitmuntende schoolprestaties binnen het VOJ, waarbij tevens aandacht is voor buitenschoolse inzet van de leerlingen. De achterliggende gedachte is dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het motiveren van toekomstige generaties leerlingen en het bevorderen van de kwaliteit van het geboden onderwijs.

Afgelopen weekend is door de Rotary Club of Paramaribo een trainingsweekend georganiseerd voor de vijftien bestgeslaagden op VOJ-niveau ter voorbereiding op de finale en de awarduitreiking. Gedurende het weekend heeft naast training (communicatie, presentatie¬technieken en motivational speeches) de selectie plaats gevonden voor de tien finalisten.

Op 21 juli 2018 was het 65 jaar geleden dat de eerste Rotary Club in Suriname werd opgericht: de Rotary Club of Paramaribo (RCP). Door de jaren heen hebben de Rotarians van RCP zich erg ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de Surinaamse samenleving in het bijzonder en aan een betere wereld in het algemeen. ‘Service above Self’ is het wereldwijde motto van Rotary International.