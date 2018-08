Korps Politie Suriname weet niets van opdracht tot bedelen

PARAMARIBO, 16 aug – De leiding van het Korps Politie Suriname, KPS, ontkent commandanten de opdracht te hebben gegeven te gaan bedelen. Wel kan het voorkomen dat ‘bonafide’ ondernemers “de politie benaderen om waar nodig te ondersteunen.” Maar volgens Dagblad Suriname is de opdracht wel gegeven. “De ressortcommandanten hebben de vrijheid om een bonafide bedrijf in hun verzorgingsgebied te vragen of het voor de periode van een jaar een dienstvoertuig wil adopteren”, staat in een instructie.

De sponsor betaalt dan voor ‘kleine’ reparaties. Daar moet onder worden begrepen het vervangen van banden en reparatie van remmen. Geen sprake dus van een opdracht tot bedelen. “Het is echter niet vreemd dat bonafide bedrijven de politie benaderen om haar waar nodig te ondersteunen in het kader van de veiligheid en leefbaarheid binnen de districten, gebieden of buurten, waarin zulke bedrijven hun bedrijfsactiviteiten ontplooien”, stelt de politie.

Blijkbaar wordt het steunaanbod net zo vaak aanvaard als het wordt gepresenteerd. Volgens de korpsleiding geldt een gulden regel bij het accepteren van giften. Volgens deze regel moet ondersteuning de samenleving ten goede komen. De aanbieder moet zich er wel van bewust van zijn dat de politie haar werk te allen tijde zal doen “zonder aanziens des persoon.” Dat zulk beleid politiepersoneel kan verleiden tot corruptie en vriendjespolitiek wordt voor het gemak vergeten.