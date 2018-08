Islamitisch Offerfeest vrije dag in Suriname op 22 augustus

PARAMARIBO, 16 aug – Het Islamitisch Offerfeest oftewel Eid al –Adha is dit jaar een nationale vrije dag in Suriname op woensdag 22 augustus. Deze dag wordt gelijkgesteld met de zondag laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname weten.

Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender. Het is een feest waarmee moslims over de gehele wereld het verhaal herdenken van Ibrahim (Abraham) die zijn zoon Ismaël (Isaak) moest offeren om zijn gehoorzaamheid aan God te bewijzen.

Moslims slachten op die dag geiten, schapen of koeien. Conform de voorschriften van de Koran moeten grote hoeveelheden van het vlees van de geofferde dieren gegeven worden aan armen en hongerigen zodat ook zij kunnen delen in de vreugde van dit feest.