Artsen en andere zorgverleners in Suriname wijzen tariefvoorstellen af

PARAMARIBO, 13 aug – Artsen en andere zorgverleners in Suriname zien de tariefvoorstllen van de Zorgraad niet zitten. Tijdens de laatste openbare vergadering van de raad lieten de dienstverleners hun misnoegen duidelijk en luid merken. De eisen zitten ruim twintig procent boven het aanbod van de raad. Wat de Zorgraad vooral zorgen baart, is dat niemand interesse toonde voor de ‘werkelijke’ problemen in de branche.

Het was een en al geld waar het recordaantal belangstellenden het hadden tijdens de halfjaarlijkse zitting. “Wat we heel jammer vinden is dat er op de openbare vergadering alleen is gesproken over het tarief. Bijna niemand heeft gesproken over de medische voorziening of de kwaliteit van de huisartsen en ziekenhuizen. Wij kijken als raad naar het gehele plaatje”, stelt raadsbestuurslid Glynes Tjon Eng Soe tegenover de Ware Tijd.

De urenlange zitting is vrijwel geheel besteed aan heftige debatten over de centen. “Terwijl wij met z’n allen eigenlijk moeten praten over de zorg”, aldus Tjon Eng Soe. De bedragen die de dienstverleners voorstellen, zijn voor de raad economisch niet verantwoord. De dienstverleners schuiven hun kritiek op de raad niet onder stoelen of banken. In een verklaring na de zitting iis het bestuur gebrek aan deskundigheid verweten.