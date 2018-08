BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival Zaterdag 15 september in R’dam

ROTTERDAM, 13 aug – Na een super harde editie in april is het BORGOE -meets- PARBO Indoor Festival op zaterdag 15 september 2018 terug in de Maassilo Rotterdam! Het wordt een speciale na-zomer editie en een warming-up voor BakkaNa op Owru Yari. Met Borgoe en Parbo ingevlogen vanuit Suriname! Alle Early Birds zijn nu SOLD OUT en honderden mensen hebben nu al hun ticket voor de heetste editie van dit jaar!

Gelukkig zijn er nog PRE-SALE tickets en Lady-Combi tickets, maar die gaan ook heel snel! Dus wacht niet te lang, haal ze nu en kom genieten van:

BIZZEY * JONNA FRASER * LA ROUGE * MYSTERY GUEST * GIO * PASSION * PATRICK PAUL * STIEKZ * CHARISSA JONG * DUANE FRANKLIN * SAM SOSA * JAYH MARTINA * MIKE MOTION * SENZY * MC D-JAY * MC RAFFI AND MANY MORE! Dus zorg ervoor dat je deze niet mist!

Wil je de echte Bakka’Na en Su sfeer herleven en kun je niet zo lang wachten, kom dan op zaterdag 15 september naar de Maassilo Rotterdam. Kaarten zijn online te koop via www.borgoe.party.

Filmpje vorige editie: