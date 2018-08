Zieke Bouterse naar Cuba, ‘het volk van Suriname mag doodgaan’

PARAMARIBO, 13 aug – Niet alleen de president is ziek, maar ook het zorgsysteem in Suriname. Dit stelt parlementariër Mahinder Jogi van oppositiepartij VHP. Geen wonder ook dat het staatshoofd de wijk neemt naar Cuba. Hij heeft tenminste een uitweg. Het is de tweede keer dat het staatshoofd in Cuba onder het mes gaat. “Bouterse zou Surinamers een dienst hebben bewezen als hij zijn tweede operatie in Suriname had ondergaan. Dat zou vertrouwen en hoop uitstralen. Maar ja, na hem de zondevloed. Zolang hij maar genezen kan worden, mag de rest van het volk letterlijk doodgaan.”

Met zijn hernia-operatie in Cuba bevestigt Bouterse dat hij geen vertrouwen heeft in de gezondheidszorg in Suriname. “Er zijn geen investeringen gepleegd, iedereen klaagt, patiënten gaan dood, terwijl er ook een tekort is aan amoxicilline en zelfs teststrips om het glucosegehalte bij diabetespatiënten te controleren”, zegt Jogi tegenover Dagblad Suriname. Zeker de president heeft dan ook alle reden om het systeem niet te vertrouwen.

De afgelopen jaren is eenvoudigweg nagelaten structurele zaken te realiseren voor de gezondheidszorg. “De letterlijke boodschap is dat het volk dood mag gaan. Dat is hoe het bezoek van de president aan Cuba geanalyseerd kan worden. Suriname deed vroeger in de regio niet onder qua gezondheidszorg. Maar deze regering heeft het alleen maar verder naar beneden gebracht”, aldus Jogi.