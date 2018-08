Overheid Suriname moet autonome status Marrons respecteren

PARAMARIBO, 10 aug – De overheid van Suriname zal de autonome status van de Maarongemeenschappen moeten respecteren. Vooral bij de stam der Saramaccaners wor dt een gebrek aan dit respect ervaren. Er zijn groepen binnen de stam die het besluit van of granman president Desiré Bouterse om Albter Aboikonie aan te wijzen als grootopperhoofd niet kunnen waarderen. Bouterse heeft dat recht niet. Het besluit wordt als regelrechte schending gezien van de eeuwenoude autonomie. De groepen, waaronder de vooraanstaande Matjawclan en jongeren, laten het niet zonder meer over zich heen gaan.

Albert Aboikonie wordt niet als nieuw opperhoofd geaccepteerd. Het betekent zoveel als dat hij niet welkom is in de gemeenschappen waar dissidente clans de overhand hebben. Dat kan voor aardig wat problemen zorgen. De granman wordt geacht voor zijn werk steeds gezag te kunnen voeren over de gemeenschappen. De term granman gold in de koloniale periode aanvankelijk de gouverneur van de kolonie.

Als blijk van respect voor de toegekende economie, kreeg ook de leider van de Marrongemeenschappen dezelfde benaming. De Marrons zijn per vredesverdrag toegerust met een zekere mate van autonomie en bevoegdheden. Het aanwijzen van een granman maakt deel uit van die bevoegdheden. Het is de eerste keer dat de aanwijzing vanuit Paramaribo is geschied. Bouterse heeft veiligheidsmaatregelen beloofd om Aboikonie te beschermen.