Rayen Panday neemt op 31 augustus Netflix Special op

AMSTERDAM, 10 aug – In het kader van Netflix Specials Live vindt op 31 augustus de allereerste stand-up comedy opnames door Netflix in Nederland plaats. In de Amsterdamse club Panama wordt de zaal omgebouwd tot een prachtige comedyclub waar naast de Surinaams-Nederlandse Rayen Panday ook Martijn Koning en Soundos El Ahmadi voor de Netflix-camera’s het publiek plat zullen spelen.

In 13 landen worden half uur durende stand-up specials gefilmd, van India tot Canada, van Brazilië tot Nederland. De beste comedians zullen in het Engels, Spaans, Arabisch, Frans en Nederlands de wereld aan het lachen maken. Deze ongekend spectaculaire stand-up serie zal naar verwachting begin 2019 door Netflix worden gelanceerd.

De carrière van Rayen Panday gaat als een speer. De sympathieke comedian spreekt met zijn persoonlijke grappen een breed publiek aan. Hij treedt op in binnen- en buitenland, zijn eerste shows werden op TV uitgezonden en hij is te zien in het komische sketchprogramma Klikbeet. Rayen is op zondag 23 september ook te zien op FATU XL.