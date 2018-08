LAM Models organiseert GLAM Fashion Show voor de 2e keer in Suriname

PARAMARIBO, 7 aug – De organisatie GLAM Models heeft zich voorgenomen om op 8 september voor de 2e keer de GLAM Fashion Show in Suriname te organiseren. Het doel van dit event is om jonge designers en fashion boutique’s een platform aan te bieden om hun werken te bewijzen aan de Surinaamse samenleving. Het thema van dit jaar is, “Heigher Heights”. Het thema reflecteert naar de hoogtes die bereikt kunnen worden door onze eigen potentiele ondernemers.

Volgens de organisatie bezit Suriname enorm veel talent, die nog ontdekt moet worden. Zo zijn er een heleboel gedreven Fashion Designers die creatief zijn in het ontwerpen van kleding, bijoux, tassen etc. De organisatie heeft deze keer 12 Fashion Designers en 1 Fashion Boutique mogen werven die hun werken zullen tonen aan de gemeenschap. De werken zullen op de catwalk vertoond worden door ongeveer 50 Surinaamse modellen. Het ligt in de bedoeling dat de participanten hun klantenkring verbreedt wordt en er duurzame netwerkmogelijkheden tussen het bedrijfsleven en de participanten onstaat.

Middels deze Fashion Show wilt GLAM Models min of meer positief bijdragen aan het Surinaams cultuur en erfgoed, maar zeker ook aan ondernemerschap en de Fashion business.

De Show wordt gehouden op, Zaterdag 08 september 2018 in het Hotel van Krasnapolsky (Rooftop), en begint vanaf 20.00 uur. Op Zondag 09 september is er een Fashion Market in de Conference Room van Lallarookh vanaf 16.00 uur – 19.00 uur, waarbij de gepresenteerde werken van de participanten verkocht zullen worden.